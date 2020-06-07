Педро готов продолжить карьеру в «Валенсии»

Нападающий «Челси» Педро Родригес готов перейти в «Валенсию», сообщает Sport.es.
Контракт 32-летнего испанского футболиста с лондонцами рассчитан до конца сезона-2019/2020. По информации источника, игрок не станет продлевать соглашение с «Челси». Отмечается, что Педро хочет вернуться в Испанию и может перейти в «Валенсию» на правах свободного агента. Препятствием для осуществления трансфера может стать высокая зарплата Педро. Сообщалось, что в услугах Педро заинтересованы «Рома», «Ювентус», «Севилья» и «Бетис».
В нынешнем сезоне Педро во всех турнирах принял участие в 9 матчах английской Премьер-лиги, забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи. На игру испанского форварда повлияли травмы, не позволившие ему чаще выходить на поле. Сезон в чемпионате Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса.
- 7 июня 2020
-
11:59
-
11:58
-
11:37
-
11:30
-
11:19
-
11:08
-
11:00
-
10:56
-
10:35
-
10:22
-
10:20
-
09:51
-
09:50
-
09:19
-
09:17
-
08:30
-
06:24
-
05:43
-
04:54
-
04:40
-
04:02
-
03:42
-
03:26
-
02:59
-
02:44
-
01:59
-
01:40
-
01:26
-
00:58
-
00:55
-
00:44
-
00:28
-
00:09
-
00:08
-
00:02