Педро готов продолжить карьеру в «Валенсии»

Нападающий «Челси» Педро Родригес готов перейти в «Валенсию», сообщает Sport.es.



Контракт 32-летнего испанского футболиста с лондонцами рассчитан до конца сезона-2019/2020. По информации источника, игрок не станет продлевать соглашение с «Челси». Отмечается, что Педро хочет вернуться в Испанию и может перейти в «Валенсию» на правах свободного агента. Препятствием для осуществления трансфера может стать высокая зарплата Педро. Сообщалось, что в услугах Педро заинтересованы «Рома», «Ювентус», «Севилья» и «Бетис».



В нынешнем сезоне Педро во всех турнирах принял участие в 9 матчах английской Премьер-лиги, забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи. На игру испанского форварда повлияли травмы, не позволившие ему чаще выходить на поле. Сезон в чемпионате Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Педро близок к переходу в «Рому»