Бернд Лено: «Бавария» — уже чемпион, как всегда. Это скучно и грустно

Голкипер «Арсенала» и сборной Германии Бернд Лено порассуждал о судьбе чемпионского трофея в Бундеслиге.

«Бавария» — уже чемпион, как всегда. Скучно и грустно. Хотелось бы увидеть впечатляющую борьбу за чемпионство, но, мне кажется, в ближайшем будущем этого не случится. «Бавария» слишком сильна", — приводит слова Лено SWR.

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат Германии был приостановлен в марте и возобновился 16 мая. После 30-го тура мюнхенская «Бавария», набрав 70 очков, возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. Ближайший преследователь мюнхенского клуба — дортмундская «Боруссия» — отстаёт от лидера на 7 очков.

В следующем матче чемпионата Германии «Бавария» встретится с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.