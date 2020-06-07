Бернд Лено: «Бавария» — уже чемпион, как всегда. Это скучно и грустно
Голкипер «Арсенала» и сборной Германии Бернд Лено порассуждал о судьбе чемпионского трофея в Бундеслиге.
«Бавария» — уже чемпион, как всегда. Скучно и грустно. Хотелось бы увидеть впечатляющую борьбу за чемпионство, но, мне кажется, в ближайшем будущем этого не случится. «Бавария» слишком сильна", — приводит слова Лено SWR.
Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат Германии был приостановлен в марте и возобновился 16 мая. После 30-го тура мюнхенская «Бавария», набрав 70 очков, возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. Ближайший преследователь мюнхенского клуба — дортмундская «Боруссия» — отстаёт от лидера на 7 очков.
В следующем матче чемпионата Германии «Бавария» встретится с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.
- 7 июня 2020
-
16:37
-
16:24
-
16:00
-
15:58
-
15:54
-
15:50
-
15:16
-
14:54
-
14:38
-
14:28
-
14:18
-
14:01
-
13:56
-
13:34
-
13:30
-
12:56
-
12:54
-
12:37
-
12:34
-
11:59
-
11:58
-
11:37
-
11:30
-
11:19
-
11:08
-
11:00
-
10:56
-
10:35
-
10:22
-
10:20
-
09:51
-
09:50
-
09:19
-
09:17
-
08:30
Партнерский контент