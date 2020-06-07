Комличенко пропускает матч с «Локомотивом» из-за простуды
Нападающий московского «Динамо» Николай Комличенко не сыграет в товарищеском матче с «Локомотивом».
«У Комличенко — простуда. Игбун и Морозов пропускают из-за микроповреждений», — сообщает пресс-служба «Динамо» в «Твиттере».
Ранее «Локомотив» и «Динамо» объявили стартовые составы на товарищеский матч. Встреча проходит сегодня, 7 июня, в закрытом режиме в Черкизово. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск.
В настоящее время Российская Премьер-Лига из-за угрозы распространения коронавируса приостановлена. Возобновление турнира запланировано на 19 июня. Первый матч после рестарта «Локомотив» проведёт на своём поле с «Оренбургом», «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром». Оба матча пройдут 21 июня.
«Локомотив» — «Динамо»: составы команд на товарищеский матч
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