Комличенко пропускает матч с «Локомотивом» из-за простуды

Нападающий московского «Динамо» Николай Комличенко не сыграет в товарищеском матче с «Локомотивом».

«У Комличенко — простуда. Игбун и Морозов пропускают из-за микроповреждений», — сообщает пресс-служба «Динамо» в «Твиттере».

Ранее «Локомотив» и «Динамо» объявили стартовые составы на товарищеский матч. Встреча проходит сегодня, 7 июня, в закрытом режиме в Черкизово. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск.

В настоящее время Российская Премьер-Лига из-за угрозы распространения коронавируса приостановлена. Возобновление турнира запланировано на 19 июня. Первый матч после рестарта «Локомотив» проведёт на своём поле с «Оренбургом», «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром». Оба матча пройдут 21 июня.