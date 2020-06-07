Алексей Миранчук не реализовал пенальти в матче с «Динамо»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не реализовал пенальти в товарищеском матче с «Динамо» (0:0, второй тайм).

В первом тайме при счёте 0:0 после прострела Мацея Рыбуся мяч попал Антону Соснину в руку, и судья назначил пенальти. Однако Алексей Миранчук с 11-метровой отметки пробил с левой в правый от себя угол и не попал в створ ворот.

Встреча проходит сегодня, 7 июня, в закрытом режиме в Черкизово.

В настоящее время Российская Премьер-Лига из-за угрозы распространения коронавируса приостановлена. Возобновление турнира запланировано на 19 июня. Первый матч после рестарта «Локомотив» проведёт на своём поле с «Оренбургом», «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром». Оба матча пройдут 21 июня.