Алексей Миранчук не реализовал пенальти в матче с «Динамо»
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не реализовал пенальти в товарищеском матче с «Динамо» (0:0, второй тайм).
В первом тайме при счёте 0:0 после прострела Мацея Рыбуся мяч попал Антону Соснину в руку, и судья назначил пенальти. Однако Алексей Миранчук с 11-метровой отметки пробил с левой в правый от себя угол и не попал в створ ворот.
Встреча проходит сегодня, 7 июня, в закрытом режиме в Черкизово.
В настоящее время Российская Премьер-Лига из-за угрозы распространения коронавируса приостановлена. Возобновление турнира запланировано на 19 июня. Первый матч после рестарта «Локомотив» проведёт на своём поле с «Оренбургом», «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром». Оба матча пройдут 21 июня.
«Локомотив» — «Динамо»: составы команд на товарищеский матч
- 7 июня 2020
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