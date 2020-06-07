Экс-игрок «Рубина» Карлос Эдуардо: в России меня оскорбляли из-за цвета кожи

Бывший полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо заявил, что сталкивался с проявлениями расизма в России.
«К сожалению, я сталкивался в России с расизмом. Меня оскорбляли из-за цвета кожи. Но проблема расизма есть во всём мире, в том числе в Бразилии. Меня очень удручает происходящее в настоящее время в США. Надеюсь, скоро это всё закончится", — приводятся слова Эдуардо на канале Анара Ибрагимова в «Яндекс.Дзен».
Бразилец также назвал президента России Владимира Путина «очень правильным мужиком».
32-летний Карлос Эдуардо с января 2019 года находится без клуба. Последней командой полузащитника была бразильская «Коритиба».
Карлос Эдуардо перешёл в казанский «Рубин» из «Хоффенхайма» в 2010 году за € 20 млн. За время выступлений в российском клубе бразилец принял участие в 46 матчах и отметился шестью голами. Игрок покинул казанскую команду в 2016 году.
- 7 июня 2020
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