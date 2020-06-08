«Милан» заинтересован в 23-летнем полузащитнике «Эспаньола» Марко Рока
Итальянский «Милан» проявляет серьёзную заинтересованность в полузащитнике испанского «Эспаньола» Марко Рока, сообщает Milan News.
«Россонери» уже осуществляли несколько запросов в «Эспаньол» по игроку. На предстоящем трансферном окне «Милан» ищет полузащитников схожих характеристик, которые могут сыграть, как на позиции плеймейкера, так и опорного хавбека.
В текущем сезоне 23-летний игрок отыграл 33 матча за «Эспаньол» во всех турнирах, в которых отметился 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает Рока в € 16 млн. Его контракт с «Эспаньолом» рассчитан до лета 2022 года.
Ранее сообщалось об интересе мадридского «Реала» к 22-летнему полузащитнику «Милана» Исмаэлю Беннасеру.
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