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«Милан» заинтересован в 23-летнем полузащитнике «Эспаньола» Марко Рока

«Милан» заинтересован в 23-летнем полузащитнике «Эспаньола» Марко Рока
Футбол / Италия 0

Итальянский «Милан» проявляет серьёзную заинтересованность в полузащитнике испанского «Эспаньола» Марко Рока, сообщает Milan News.

«Россонери» уже осуществляли несколько запросов в «Эспаньол» по игроку. На предстоящем трансферном окне «Милан» ищет полузащитников схожих характеристик, которые могут сыграть, как на позиции плеймейкера, так и опорного хавбека.

В текущем сезоне 23-летний игрок отыграл 33 матча за «Эспаньол» во всех турнирах, в которых отметился 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает Рока в € 16 млн. Его контракт с «Эспаньолом» рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось об интересе мадридского «Реала» к 22-летнему полузащитнику «Милана» Исмаэлю Беннасеру.

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