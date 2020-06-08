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«Барселона» вновь планирует сократить зарплаты игрокам

«Барселона» вновь планирует сократить зарплаты игрокам
Футбол / Испания 0

«Барселона» вновь предложила игрокам пойти на сокращение зарплат в связи тяжёлой финансовой ситуацией, вызванной пандемией коронавируса, информирует Marca.

Так, по информации испанского издания, руководство каталонского клуба планирует предложить игрокам снижение зарплаты на 70% в последнюю неделю мая и на 50% на две первых недели июня. На данный момент, игроки сине-гранатовых отказываются от предложенных клубом условий.

Ранее президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу уже предлагал игрокам пойти на сокращение зарплаты из-за неспособности клуба достичь бюджета в € 1,047 млрд, который был утверждён несколько месяцев назад. Зарплата футболистов каталонского клуба сейчас составляет 61% от общего бюджета, предусмотренного правлением на сезон-2019/2020.

«Барселона», набрав 58 очков в 27 турах, является лидером чемпионата Испании, опережая ближайшего преследователя в лице мадридского «Реала» на 2 очка. В ближайшем туре после возобновления чемпионата сине-гранатовые сыграют на выезде с «Мальоркой». Встреча состоится 13 июня.

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