«Барселона» вновь планирует сократить зарплаты игрокам

«Барселона» вновь предложила игрокам пойти на сокращение зарплат в связи тяжёлой финансовой ситуацией, вызванной пандемией коронавируса, информирует Marca.

Так, по информации испанского издания, руководство каталонского клуба планирует предложить игрокам снижение зарплаты на 70% в последнюю неделю мая и на 50% на две первых недели июня. На данный момент, игроки сине-гранатовых отказываются от предложенных клубом условий.



Ранее президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу уже предлагал игрокам пойти на сокращение зарплаты из-за неспособности клуба достичь бюджета в € 1,047 млрд, который был утверждён несколько месяцев назад. Зарплата футболистов каталонского клуба сейчас составляет 61% от общего бюджета, предусмотренного правлением на сезон-2019/2020.



«Барселона», набрав 58 очков в 27 турах, является лидером чемпионата Испании, опережая ближайшего преследователя в лице мадридского «Реала» на 2 очка. В ближайшем туре после возобновления чемпионата сине-гранатовые сыграют на выезде с «Мальоркой». Встреча состоится 13 июня.