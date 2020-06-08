Уткин: отказываюсь серьёзно говорить о Вагнере как об усилении. Он может взбаламутить ЦСКА

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о потенциальном возвращении нападающего Вагнера Лава в ЦСКА.
«О Вагнере в ЦСКА. Серьёзно говорить об усилении я отказываюсь. Для усиления покупают других. Это конкретный человек в конкретных обстоятельствах. А обстоятельства – компактный финиш чемпионата с призрачной надеждой цепануть Лигу чемпионов, и если не удаётся, финиш всё равно очень плотный и ставки высоки. Со спортивной точки зрения Вагнер может взбаламутить команду на нечто большее, чем ей объективно светит. На эти полтора-два месяца. Это произойдёт. С нами же происходит сейчас. Улыбаемся, ищем актуальные фотографии этой бразильской панды, обсуждаем. То же будет и с командой. Вагнер – легенда клуба. Шансы несколько возрастают.
А потом? А потом Вагнеру надо срочно валить. С единственной целью – поиграть где-то ещё и ещё раз успеть вернуться в ЦСКА. Шутка», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
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