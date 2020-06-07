Вагнер Лав сказал, когда назовёт свой новый клуб

Бывший нападающий бразильского клуба «Коринтианс» и московского ЦСКА Вагнер Лав сообщил, что пока не знает, где продолжит карьеру.
«Только в понедельник я узнаю, где буду играть», — цитирует Вагнера RT.
Комментатор Нобель Арустамян ранее заявил, что нападающий Вагнер Лав объявит о возвращении в ЦСКА 8 июня. Информацию подтвердили источники «Чемпионата».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что бразилец близок к возвращению в ЦСКА. Появлялась информация, что Вагнер расторг контракт с «Коринтиансом» из-за продвинутых переговоров с «армейцами».
Игрок заявлял, что «собирается сменить обстановку». Соглашение Вагнера с бразильским клубом истекало в декабре 2020 года.
За ЦСКА Вагнер выступал с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. При этом в 2009 и 2010 годах форвард уходил в аренду в бразильские клубы.
- 7 июня 2020
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