Дмитрий Баринов не заражался коронавирусом. Первый тест оказался ошибочным

Врач «Локомотива» Никита Карлицкий сообщил, что полузащитник Дмитрий Баринов не заражался коронавирусом, несмотря на заявление клуба.



«Баринов не заболел, у него первый тест показал положительный результат. Но любые тесты имеют погрешность, в зависимости от фирмы, до 20% брака. К сожалению, это наша действительность. Дальше он пересдал два теста, которые подтвердили, что он не болен – у него отсутствовала симптоматика.



Кроме ПЦР из мазка у него брали кровь, в ней также нет изменений, соответствующих коронавирусу. Мы действовали строго по протоколу. Первый тест был ошибочно положительным? Да, первый тест был положительным, потом мы по правилам через определённое количество дней взяли два теста, которые дали абсолютно отрицательный результат», — цитирует Карлицкого ТАСС.



28 мая «Локомотив» объявил, что у Баринова и ещё троих футболистов команды был выявлен COVID-19. Накануне, 7 июня, 23-летний хавбек принял участие в товарищеском матче «железнодорожников» с «Динамо» (1:1).

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