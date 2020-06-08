Георгий Щенников перенёс операцию на сломанной руке
Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников во время тренировки 5 июня получил перелом четвёртой пястной кости правой кисти со смещением. Сегодня ему была сделана операция в одной из столичных клиник. Сроки возвращения футболиста станут известны позже, сообщает пресс-служба «армейцев».
Щенников выступает за ЦСКА с 2008 года. В сезоне-2019/2020 29-летний защитник помог московской команде в двух матчах Российской Премьер-Лиги, одной встрече Лиги Европы и одной игре Кубка России.
ЦСКА, набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В 22 матчах «армейцы» одержали 10 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений.
Возобновления нынешнего розыгрыша РПЛ запланировано на 19 июня.
Вагнер Лав сможет сыграть в РПЛ только в следующем сезоне
- 8 июня 2020
-
18:28
-
18:26
-
18:19
-
18:14
-
18:09
-
17:56
-
17:50
-
17:45
-
17:43
-
17:33
-
17:29
-
17:15
-
17:08
-
17:05
-
16:56
-
16:55
-
16:45
-
16:38
-
16:03
-
15:46
-
15:25
-
15:23
-
15:03
-
14:56
-
14:47
-
14:16
-
14:10
-
14:06
-
13:47
-
13:30
-
13:03
-
13:00
-
12:28
-
12:27
-
12:17
Партнерский контент