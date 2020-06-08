Георгий Щенников перенёс операцию на сломанной руке

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников во время тренировки 5 июня получил перелом четвёртой пястной кости правой кисти со смещением. Сегодня ему была сделана операция в одной из столичных клиник. Сроки возвращения футболиста станут известны позже, сообщает пресс-служба «армейцев».

Щенников выступает за ЦСКА с 2008 года. В сезоне-2019/2020 29-летний защитник помог московской команде в двух матчах Российской Премьер-Лиги, одной встрече Лиги Европы и одной игре Кубка России.

ЦСКА, набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В 22 матчах «армейцы» одержали 10 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений.

Возобновления нынешнего розыгрыша РПЛ запланировано на 19 июня.