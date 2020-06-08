Вагнер Лав сможет сыграть в РПЛ только в следующем сезоне

Юридическая компания SILA International Lawyers в своём канале в «Телеграме» рассказала о правилах заявки футболистов Российской Премьер-Лиги на конец сезона-2019/2020.

Кого можно заявить на конец этого сезона за клубы РПЛ и ФНЛ (только для тех, кто ещё играет в Кубке).

1. Игроков моложе 23 лет из своей спортшколы.

2. Игрока, повторно переходящего в аренду в тот же самый клуб, если его аренда истекла с 15 мая по 30 июня 2020 (нужно, так как первоначальная аренда не может быть более года).

3. Игрока, который был у вас в аренде и у него закончился договор с основным клубом.

4. Игрока, который был в другом клубе в аренде и который вернулся в первоначальный клуб.

5. Игрока, чей прошлый клуб не подал заявку на следующий сезон (например, «Армавир», «Псков», «Луч»).

«Таким образом, РФС сохраняет целостность составов не позволяя клубам делать серьёзные усиления по ходу сезона, но соблюдая права футболистов у которых что-то пошло не так. Весьма разумно и оправдано.

Деспотович, Мельгарехо, Вагнер, Меркулов и другие топы смогут сыграть только в следующем чемпионате РПЛ», — говорится в сообщении SILA International Lawyers.