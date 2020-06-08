«Теперь можно выпить капучино и покушать». Александр Мостовой — о снятии карантина

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о снятии в Москве ограничений, которые были введены из-за угрозы распространения коронавируса.

«Нас особо никто не запирал, жизнь заставила нас так себя вести. Хочется верить, что мы уже пережили это дело. Но мне кажется, что нужно соблюдать меры, не нестись сломя голову. Нужно подходить ко всему осторожно, без шашек наголо. Я люблю попить капучино в дороге, во время самоизоляции с этим была трудность. Хочется зайти покушать. Когда откроют кафе, я буду в них заходить, есть-то хочется за рулём. Но я буду соблюдать меры, осторожно действовать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.