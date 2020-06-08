Радимов: в матче за Суперкубок УЕФА с «МЮ» стадион на 90% был заполнен нашими фанатами

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился воспоминаниями о победе команды в матче за Суперкубок УЕФА 2008 года с «Манчестер Юнайтед» (2:1).
«Я помню, как мы вышли с Аршавиным перед матчем, стоим в центре поля, основной состав уже готовится к игре в раздевалке. Нас выхватили крупным планом — у меня в руках “Кока-кола”, у него — “Фанта”. Нас показывают на экране стадиона, и Шава говорит: “Представляешь, если бы у нас сейчас тренером был не Адвокат, а какой-то русский специалист? За такие напитки нас бы, наверное, отправили в Хабаровск”.
Что же касается самой игры, то не играл Роналду, для нас это было большим плюсом. Любой футболист, который выходит играть против его команды и узнаёт, что Криштиану не выйдет на поле, испытывает облегчение.
VAR тогда не было. Скоулз при счёте 2:1 забивает рукой на последних минутах. Мы с Тимощуком находились рядом с арбитром, и первым движением он показал на центр. Если бы боковой не подсказал, мог случиться скандал. После подсказки же Скоулз получил красную, доигрывали мы в большинстве. Но в первые секунды после гола мы с Тимощуком просто опешили, когда увидели жест судьи.
Как отмечали победу? Сначала расскажу о том, что было перед игрой. Такое количество дорогих машин с российскими номерами в Монако, пожалуй, до этого не было. Плюс, стадион, который чем-то похож на “Петровский”, на 90% был заполнен нашими болельщиками. Что касается послематчевой вечеринки, то она была запланирована при любом результате. Разумеется, после победы настроение лучше. Мы с Костей Зыряновым ушли где-то в разгаре вечеринки и пошли пешком. Нужно было идти в гору, шли долго и устали ещё больше, чем на игре», — приводит слова Радимова пресс-служба клуба.
В настоящее время на сайте «Зенита» проходит трансляция матча 2008 года «Зенит» — «Манчестер Юнайтед».
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