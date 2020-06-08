Уле-Гуннар Сульшер — о трансферах: одно гнилое яблоко в корзине испортит остальные

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, как выбирает потенциальных новичков для клуба.
«Для меня было привилегией выступать за «Манчестер Юнайтед», я был профессионалом. Было бы неприятно смотреть на себя, если бы не отдавал все силы на поле ради партнёров и тренера. Это именно то, чего ищу в потенциальных новичках или игроках молодёжной команды. Футболист должен быть силён индивидуально, а также быть профессионалом, потому что одно гнилое яблоко в корзине испортит остальные.
Первый шаг, чтобы стать игроком «Манчестер Юнайтед», — быть достаточно скромным и понимать, что всё время нужно усердно работать. Никогда не сдавайтесь и всегда старайтесь изо всех сил, каждый день нужно выкладываться на 100 процентов", — приводит слова Сульшера ESPN.
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