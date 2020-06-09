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«Когда очень нужны поправки в конституцию». Жена В. Березуцкого — об отмене самоизоляции

«Когда очень нужны поправки в конституцию». Жена В. Березуцкого — об отмене самоизоляции
Футбол / РПЛ 0

Ольга Березуцкая, супруга бывшего футболиста ЦСКА и сборной России Василия Березуцкого, а также экс-участница группы «Винтаж», в своём «инстаграме» отреагировала на снятие режима самоизоляции в Москве.

«Когда очень нужны поправки в конституцию. Нежданчик… Сидя дома… Да что ты знаешь о постепенном выходе из самоизоляции?» — написала Ольга.

Фото: «Инстаграм» Ольги Березуцкой

Березуцкий завершил карьеру игрока в 2018 году. Начинал выступление на взрослом уровне Василий в «Торпедо-ЗИЛ» вместе со своим братом Алексеем, а с 2001 года они защищали цвета ЦСКА. В сборную России вызывался с 2003 по 2016 год.

В 2018 году Василий и Алексей Березуцкие вошли в тренерский штаб «Витесса», который возглавлял экс-наставник ЦСКА Леонид Слуцкий, ныне работающий в «Рубине». В 2019 году специалист и его помощники покинули нидерландский клуб. С января 2020 года Березуцкие занимают должности заместителей генерального директора ЦСКА.

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