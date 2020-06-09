«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Хамеса Родригеса по сниженной цене

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему заинтересован в полузащитнике мадридского «Реала» Хамесе Родригесе. «Сливочные» не против продать 28-летнего колумбийца, но они не хотят идти на большие уступки при обсуждении сделки, сообщает Marca.

Одной из проблем для потенциального трансфера является также большая зарплата Хамеса. В такой ситуации «красные дьяволы» просят «Реал» о скидке.

Другими заинтересованными в хавбеке клубами являются ливерпульский «Эвертон» и мадридский «Атлетико». У Родригеса сложились хорошие отношения с наставником «ирисок» Карло Анчелотти, но футболиста также привлекает возможность работать под руководством главного тренера «матрасников» Диего Симеоне.

Контракт Хамеса с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 32 млн.