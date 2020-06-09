«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Хамеса Родригеса по сниженной цене

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему заинтересован в полузащитнике мадридского «Реала» Хамесе Родригесе. «Сливочные» не против продать 28-летнего колумбийца, но они не хотят идти на большие уступки при обсуждении сделки, сообщает Marca.
Одной из проблем для потенциального трансфера является также большая зарплата Хамеса. В такой ситуации «красные дьяволы» просят «Реал» о скидке.
Другими заинтересованными в хавбеке клубами являются ливерпульский «Эвертон» и мадридский «Атлетико». У Родригеса сложились хорошие отношения с наставником «ирисок» Карло Анчелотти, но футболиста также привлекает возможность работать под руководством главного тренера «матрасников» Диего Симеоне.
Контракт Хамеса с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 32 млн.
- 9 июня 2020
-
15:59
-
15:56
-
15:50
-
15:35
-
15:30
-
15:26
-
15:23
-
15:13
-
15:07
-
15:03
-
14:57
-
14:47
-
14:46
-
14:38
-
14:26
-
14:22
-
14:06
-
14:00
-
13:38
-
13:19
-
13:13
-
12:43
-
12:21
-
12:00
-
11:59
-
11:38
-
11:38
-
11:11
-
10:55
-
10:36
-
10:22
-
10:01
-
10:00
-
09:39
-
09:25