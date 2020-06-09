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Михаил Меркулов стал игроком «Рубина»

Михаил Меркулов стал игроком «Рубина»
Михаил Меркулов стал игроком «Рубина»
Футбол / РПЛ 0

«Рубин» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Михаила Меркулова. 26-летний футболист подписал с казанским клубом контракт на правах свободного агента.

Предыдущей командой Меркулова был «Урал», за который он выступал с 2015 по 2020 год. Защитник покинул клуб из Екатеринбурга в конце мая. Михаил играл также в «Байкале» (Иркутск), «МИТОСе», «Роторе» и «Энергии» из Волжского.

В нынешнем сезоне Меркулов помог «Уралу» в 18 матчах Российской Премьер-Лиги и 2 встречах Кубка России. В активе игрока 2 результативные передачи.

Напомним, 27 мая «Чемпионат» сообщил, что Михаил, скорее всего, продолжит карьеру в «Рубине».

«Рубин», набрав 23 очка в 22 матчах, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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