Созин: мы уже жили в эпоху передач про Кокорина и Мамаева, сейчас настала эра Ефремова

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин отреагировал на аварию в центре Москвы с участием актёра Михаила Ефремова.
«Как бы мы ни относились к творчеству Ефремова, ни приветствовали его любовь к футболу и «Спартаку», но случай произошёл просто вопиющий. Кончится для него всё плохо – я никому не желаю тюрьмы, пусть решает суд. Но видео аварии повергло меня в шок. Можно же было взять такси, трезвого водителя… Я вижу, что он просто заснул за рулём, за семью убитого очень страшно. А Ефремов просто взял и решил жизнь человека одной рюмкой – это просто ужасно.
Ситуация с Ефремовым схожа с инцидентом Кокорина и Мамаева в одном – пьянство до добра не доводит. Ребята понесли наказание за алкоголь, теперь его понесёт Ефремов. Но у него всё ещё хуже – он убил человека. Наказание будет гораздо жёстче, чем у ребят, никаких аргументов в его пользу я просто не вижу.
Год назад мы уже жили в эпоху передач Малахова про Кокорина и Мамаева. С сегодняшнего дня год будут там Ефремова обсуждать, настала его эра. Будет много гадости, справедливости, теперь вся страна будет жить воспоминаниями об этой трагедии», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 9 июня 2020
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