«Саарбрюккен» — «Байер»: онлайн-трансляция игры 1/2 финала Кубка Германии начнётся в 21:45
Сегодня, 9 июня, состоится матч «Саарбрюккен» – «Байер». Встреча 1/2 финала Кубка Германии пройдёт в Фёльклингене на стадионе «Херман-Нойбергер-Штадион», стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Гвидо Винкманном. В неё войдут ассистенты Кристиан Бандурски и Арно Блос. Резервный рефери — Бенедикт Кемпкес.
В 1/4 финала Кубка Германии леверкузенский «Байер» обыграл берлинский «Унион» со счётом 3:1, а «Саарбрюккен» оказался сильнее дюссельдорфской «Фортуны» (1:1, 7:6 — по пенальти). В финале турнира лучшая команда этого противостояния сыграет с победителем пары «Бавария» — «Айнтрахт», которые проведут встречу завтра, 10 июня.
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