«Самое дорогое пиво в моей жизни». Чонтофальски рассказал, как его оштрафовал Петржела

Бывший вратарь «Зенита» Камил Чонтофальски рассказал, как в бытность игроком «Богемианса» его оштрафовал тренер команды Властимил Петржела, который впоследствии возглавил петербургский клуб.

«Это был, по-моему, мой второй год в «Богемиансе», молодой был ещё. Матч. Маленькая раздевалка, в ней много игроков. Перед матчем входит тренер Властимил Петржела и говорит: «Чувствую алкоголь. Чувствую, кто-то из вас пил». Может быть, половина команды где-нибудь была вечером накануне, потому что были выходные. На ужин я выпил четыре кружки пива, точно помню. Но в 10 или 11 вечера был уже дома. Петржела разозлённый был. И Боровичка (ассистент Петржелы. — Прим. «Чемпионата») сразу подходит ко мне и говорит: «Ясно, это Камил». Я вообще в шоке, не понимаю, что происходит. Петржела выкидывает меня из раздевалки: «Уходи. Всё, ты закончил здесь, в команде».

После матча начальник команды говорит мне: «Приходи на стадион в офис». Прихожу. Там Боровичка: «Хотел тебя выкинуть за то, что ты сделал». «Что я сделал?» — спрашиваю. «Ты же пил!» — «Пил, но всего 4 пива». — «Всё равно пил. Вот штраф, подписывай, что согласен. Если нет — выкидываю тебя из команды».



Заплатил 200 тыс. крон. Тогда это был самый большой штраф в истории чешского футбола. До этого самый большой был 20 тыс., может, 50. Зарплата моя в то время была 40 тыс. крон. Самое дорогое пиво в моей жизни. На этой истории сделал себе имя: когда потом приходил в ресторан, наливали бесплатно», — рассказал Чонтофальски в интервью «Зенит-ТВ».