Найнгголан получил травму перед возобновлением сезона в Серии А

Бельгийский полузащитник «Интера» Раджа Найнгголан, выступающий на правах аренды в составе «Кальяри», получил повреждение накануне возобновления сезона в Серии А, сообщает официальный сайт клуба с Сардинии.
32-летний футболист получил мышечное повреждение правой ноги по время тренировки и теперь будет восстанавливаться под присмотром медиков клуба. Сроки восстановления Найнгголана не уточняются. Таким образом, он может пропустить первый после паузы из-за коронавируса матч с «Вероной», который состоится 20 июня.
Найнгголан выступал за «Рому» с 2014 по 2018 год, а затем перешёл в «Интер». Сумма трансфера составила € 38 млн. В нынешнем сезоне 32-летний хавбек принял участие в 21 матче чемпионата Италии (20 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, отдал шесть результативных передач, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с «Интером» действует до лета 2022 года.
- 10 июня 2020
-
05:36
-
05:14
-
04:59
-
04:34
-
02:06
-
01:44
-
00:52
-
00:48
-
00:47
-
00:45
-
00:43
-
00:37
-
00:35
-
00:26
-
00:04
-
00:01
- 9 июня 2020
-
23:38
-
23:36
-
23:18
-
23:17
-
23:04
-
22:52
-
22:42
-
22:35
-
22:11
-
22:09
-
21:42
-
21:37
-
21:18
-
21:10
-
20:56
-
20:34
-
20:32
-
20:17
-
20:15