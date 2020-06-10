Найнгголан получил травму перед возобновлением сезона в Серии А

Бельгийский полузащитник «Интера» Раджа Найнгголан, выступающий на правах аренды в составе «Кальяри», получил повреждение накануне возобновления сезона в Серии А, сообщает официальный сайт клуба с Сардинии.



32-летний футболист получил мышечное повреждение правой ноги по время тренировки и теперь будет восстанавливаться под присмотром медиков клуба. Сроки восстановления Найнгголана не уточняются. Таким образом, он может пропустить первый после паузы из-за коронавируса матч с «Вероной», который состоится 20 июня.



Найнгголан выступал за «Рому» с 2014 по 2018 год, а затем перешёл в «Интер». Сумма трансфера составила € 38 млн. В нынешнем сезоне 32-летний хавбек принял участие в 21 матче чемпионата Италии (20 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, отдал шесть результативных передач, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с «Интером» действует до лета 2022 года.

Раджа Найнгголан намерен вернуться в «Рому»