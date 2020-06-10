«Манчестер Юнайтед» интересуется Федерико Бернардески

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Ювентуса» Федерико Бернардески, утверждает журналист Calciomercato Даниэле Лонго в своём «твиттере».

Английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что «Ювентус» не рассчитывает на Бернардески и готов продать его либо обменять на другого игрока.

Бернардески перешёл в «Ювентус» летом 2017 года из «Фиорентины». Сумма трансфера составила € 40 млн. В нынешнем сезоне 26-летний форвард принял участие в 18 матчах чемпионата Италии (девять — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с туринским клубом действует до лета 2022 года.