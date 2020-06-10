Самедов: Спаллетти меня дважды звал в «Зенит», но я не представлял себя там

Бывший игрок «Москвы», «Локомотива», «Динамо» и «Спартака» Александр Самедов рассказал, что его дважды приглашал в «Зенит» экс-тренер санкт-петербургского клуба Лучано Спаллетти.

«Спаллетти меня дважды звал в „Зенит“. Мне звонил его помощник, который спросил меня, рассмотрю ли я предложение. Я не представлял себя в „Зените“ и отказался. Я тогда подписал контракт с „Динамо“.



Потом мы с ним пересекались на стадионе и всегда в общении были какие-то шутки и прочее. Видно было, что у него ко мне симпатия. С итальянцами у меня складывались отношения, надо было в Серию А ехать (смеётся)», — рассказал Самедов в интервью каналу «Сычёв подкаст и Денис Казанский» в YouTube.

Самедов в составе «Спартака» по одному разу становился чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка России. С «Локомотивом» он трижды выиграл Кубок России.