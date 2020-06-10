Гендиректор «Зенита»: отправил Федуну эпизоды из «Иронии судьбы»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о сообщении, отправленном владельцу «Спартака» Леониду Федуну.



Накануне, 9 июня, исполнительный комитет Российского футбольного союза принял решение провести матч между сине-бело-голубыми и красно-белыми в полуфинале Кубка России в Санкт-Петербурге. Федун после этого раскритиковал организацию.



«Сегодня отправил Федуну видео в «Вотсаппе». Это эпизоды из легендарного советского фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром». Леонид Арнольдович ведь предлагал кинуть жребий, чтобы выяснить, где же играть полуфинал. А я, как другой герой кино, говорю ему: «Мы не будем полагаться на случай», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Полное интервью с Александром Медведевым читайте на «Чемпионате».