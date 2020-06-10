Гол Ивановича вышел в 1/8 финала баттла за лучший гол наших игроков в еврокубках

«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.



В 11-й паре 1/16 финала встретились Роман Павлюченко («Спартак») — гол в ворота «Спортинга» в матче Лиги чемпионов сезона-2006/2007 (5 декабря 2006 года) — и Бранислав Иванович («Зенит») — гол в ворота «Реала Сосьедад» в матче Лиги Европы сезона-2017/2018 (7 декабря 2017 года).



В голосовании с минимальным отрывом победил гол Бранислава Ивановича, набравший 51% голосов. За гол Романа Павлюченко проголосовали 49% читателей.

Ранее в 1/8 финала баттла вышли голы Александра Павленко, Олега Блохина, Сергея Шавло, Алана Дзагоева, Сергея Семака, Александра Рязанцева и Сергея Игнашевича, Халка, Валерия Кечинова и Юрия Жиркова.