«Бавария» — «Айнтрахт»: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Кубка Германии начнётся в 21:45

Сегодня, 10 июня, состоится полуфинальный матч Кубка Германии между «Баварией» и «Айнтрахтом». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



На предыдущих стадиях соревнований «Бавария» победила «Бохум» (2:1), «Хоффенхайм» (4:3) и «Шальке-04» (1:0). В свою очередь «Айнтрахт» оказался сильнее «Санкт-Паули» (2:1), «РБ Лейпциг» (3:1) и «Вердера» (2:0).



Во втором полуфинальном матче, который состоялся накануне, 9 июля, «Байер» разгромил «Саарбрюккен» со счётом 3:0. Финальная встреча должна пройти 4 июля. Голами отметились Мусса Диаби, Лукас Аларио и Карим Беллараби.



Турнирная сетка Кубка Германии сезона-2019/2020.