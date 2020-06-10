«Бавария» — «Айнтрахт»: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Кубка Германии начнётся в 21:45
Сегодня, 10 июня, состоится полуфинальный матч Кубка Германии между «Баварией» и «Айнтрахтом». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На предыдущих стадиях соревнований «Бавария» победила «Бохум» (2:1), «Хоффенхайм» (4:3) и «Шальке-04» (1:0). В свою очередь «Айнтрахт» оказался сильнее «Санкт-Паули» (2:1), «РБ Лейпциг» (3:1) и «Вердера» (2:0).
Во втором полуфинальном матче, который состоялся накануне, 9 июля, «Байер» разгромил «Саарбрюккен» со счётом 3:0. Финальная встреча должна пройти 4 июля. Голами отметились Мусса Диаби, Лукас Аларио и Карим Беллараби.
Турнирная сетка Кубка Германии сезона-2019/2020.
- 10 июня 2020
-
19:17
-
19:06
-
19:02
-
18:53
-
18:45
-
18:35
-
18:32
-
18:21
-
18:21
-
18:11
-
18:10
-
17:55
-
17:47
-
17:42
-
17:27
-
17:22
-
17:14
-
17:00
-
16:55
-
16:36
-
16:26
-
16:05
-
16:05
-
15:52
-
15:47
-
15:40
-
15:21
-
15:14
-
14:55
-
14:44
-
14:35
-
14:29
-
14:17
-
13:50
-
13:48
Партнерский контент