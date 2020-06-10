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«Бавария» — «Айнтрахт»: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Кубка Германии начнётся в 21:45

«Бавария» — «Айнтрахт»: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Кубка Германии начнётся в 21:45
Футбол / Германия 0

Сегодня, 10 июня, состоится полуфинальный матч Кубка Германии между «Баварией» и «Айнтрахтом». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На предыдущих стадиях соревнований «Бавария» победила «Бохум» (2:1), «Хоффенхайм» (4:3) и «Шальке-04» (1:0). В свою очередь «Айнтрахт» оказался сильнее «Санкт-Паули» (2:1), «РБ Лейпциг» (3:1) и «Вердера» (2:0).

Во втором полуфинальном матче, который состоялся накануне, 9 июля, «Байер» разгромил «Саарбрюккен» со счётом 3:0. Финальная встреча должна пройти 4 июля. Голами отметились Мусса Диаби, Лукас Аларио и Карим Беллараби.

Турнирная сетка Кубка Германии сезона-2019/2020.

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