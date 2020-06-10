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«Бавария» — «Айнтрахт»: составы команд на полуфинал Кубка Германии

«Бавария» — «Айнтрахт»: составы команд на полуфинал Кубка Германии
Футбол / Германия 0

«Бавария» и «Айнтрахт» объявили стартовые составы на полуфинальный матч Кубка Германии, который состоится сегодня, 10 июня, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис, Киммих, Горецка, Мюллер, Перишич, Коман, Левандовски.

«Айнтрахт»: Трапп, Хинтереггер, Н’Дика, Туре, Чэндлер, Абрахам, Гачинович, Кор, Ильзанкер, Роде, Силва.

На предыдущих стадиях соревнований «Бавария» победила «Бохум» (2:1), «Хоффенхайм» (4:3) и «Шальке-04» (1:0). В свою очередь «Айнтрахт» обыграл «Санкт-Паули» (2:1), «РБ Лейпциг» (3:1) и «Вердер» (2:0).

Турнирная сетка Кубка Германии сезона-2019/2020.

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