«Бавария» — «Айнтрахт»: составы команд на полуфинал Кубка Германии
«Бавария» и «Айнтрахт» объявили стартовые составы на полуфинальный матч Кубка Германии, который состоится сегодня, 10 июня, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис, Киммих, Горецка, Мюллер, Перишич, Коман, Левандовски.
«Айнтрахт»: Трапп, Хинтереггер, Н’Дика, Туре, Чэндлер, Абрахам, Гачинович, Кор, Ильзанкер, Роде, Силва.
На предыдущих стадиях соревнований «Бавария» победила «Бохум» (2:1), «Хоффенхайм» (4:3) и «Шальке-04» (1:0). В свою очередь «Айнтрахт» обыграл «Санкт-Паули» (2:1), «РБ Лейпциг» (3:1) и «Вердер» (2:0).
Турнирная сетка Кубка Германии сезона-2019/2020.
- 10 июня 2020
-
22:07
-
21:58
-
21:41
-
21:36
-
21:26
-
21:22
-
21:03
-
20:52
-
20:51
-
20:36
-
20:19
-
19:51
-
19:49
-
19:46
-
19:30
-
19:17
-
19:06
-
19:02
-
18:53
-
18:45
-
18:35
-
18:32
-
18:21
-
18:21
-
18:11
-
18:10
-
17:55
-
17:47
-
17:42
-
17:27
-
17:22
-
17:14
-
17:00
-
16:55
-
16:36
Партнерский контент