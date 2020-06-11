Агент: Балотелли лучше завершить карьеру

Агент Фурио Валькареджи выразил мнение, что нападающему «Брешии» Марио Балотелли стоит завершить карьеру.

«Я бы подписал Балотелли в прошлом сезоне. Но на данный момент очевидно, что он должен прекратить играть в футбол. Думаю, что его агент Райола должен взять на себя часть ответственности, потому что он должен помочь Балотелли стать лучше. Вместо этого он представляет его как великого чемпиона, притом что его игра разочаровывает", — приводит слова Валькареджи Football Italia TMW Radio.

Балотелли перешёл в «Брешию» летом 2019 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в 19 матчах чемпионата Италии, в которых стал автором пяти забитых мячей, а также получил шесть жёлтых и одну красную карточки.