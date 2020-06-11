Талалаев: Николич не ручной тренер. Жёсткий и правильный мужик

Бывший главный тренер юношеской сборной России, «Волги», «Тамбова», «Пюника» и «Химок» Андрей Талалаев поделился мнением о приходе Марко Николича на пост наставника «Локомотива».



«Николич пришёл в «Локомотив» на живое место? Конечно. В то же время члены тренерского штаба Сёмина, я слышал, отказались возглавить «Локомотив» после Палыча. Но Николич – иностранец. А они к этому относятся более прагматично. Просто бизнес и ничего личного. Другая ментальность, другой подход. Он может вообще не понять, если ему начнут предъявлять насчёт Сёмина. Скажет: «У меня была договорённость о работе с нового сезона. Когда прежний тренер ушёл бы. Просто вмешалась пандемия. Какие вопросы?»



Насколько знаю, он жёсткий мужик. И правильный. Нашего склада. Я недавно разговаривал с футболистом, который играл под его началом. Он сказал: «Николич – мужик. Принципиальный, с позицией. Если обязательства перед игроками или перед ним не выполняются, идёт на конфликт. Если проблема не решается, уходит». Он и с «Партизаном» так расстался. Поэтому если руководители «Локомотива» думают, что взяли ручного тренера, они ошибаются», — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.



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