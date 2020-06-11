ФИФА разрешила футболистам выступать за три клуба в течение сезона

Международная федерация футбола (ФИФА) временно разрешила игрокам играть в течение одного сезона за три разных клуба, сообщает пресс-служба организации.
«Во избежание опасений, связанных с возможной безработицей, футболистам разрешается регистрироваться в трёх клубах и выступать за них в официальных играх в ходе одного сезона», — говорится в сообщении.
ФИФА также разрешила национальным федерациям провести первый этап лицензирования клубов и планирование календаря на следующий сезон в ходе текущего, чтобы завершить чемпионаты в первоначальных составах. Временные изменения уже вступили в силу.
Согласно прежнему регламенту ФИФА футболист в рамках одной национальной федерации может быть заявлен на протяжении 12 месяцев сезона только за один клуб.
- 11 июня 2020
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