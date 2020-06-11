Кашшаи ответил на слова Федуна про судью Вилкова и матч «Зенит» — «Спартак»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи прокомментировал высказывание владельца «Спартака» Леонида Федуна.
9 июня исполнительный комитет РФС принял решение провести матч между сине-бело-голубыми и красно-белыми в полуфинале Кубка России в Санкт-Петербурге. Федун после этого заявил следующее: «Понятно, что «Зенит» – тяжеловес в футболе. Поэтому любые запросы продавливаются. К сожалению, тут у меня никаких сомнений не было. А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство… И тогда всё у них будет хорошо».
«Что могу ответить Федуну? Департамент судей решит, кто будет работать на матче «Зенит» – «Спартак». Пока я не знаю, кто это будет, потому что все решения принимаются шаг за шагом», — сказал Кашшаи в интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
Полное интервью с Виктором Кашшаи читайте на «Чемпионате».
- 11 июня 2020
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