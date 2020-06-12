Ван Дейк отказал «ПСЖ» и станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ливерпуля»
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк готовится продлить контрактное соглашение с клубом, сообщает The Sun.
По данным источника, футболист отклонил предложение от «Пари Сен-Жермен» ради того, чтобы остаться в «Ливерпуле». Футболист намерен подписать новый пятилетний контракт с клубом на улучшенных условиях. Согласно новому соглашению его заработная плата составит € 245 тыс. в неделю. Сейчас его зарплата составляет € 200 тыс. в неделю.
Таким образом, он станет самым высокооплачиваемым футболистом «Ливерпуля» за всю историю. Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах зарабатывает € 222 тыс. в неделю.
Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. Ранее он защищал цвета «Саутгемптона», «Селтика» и «Гронингена».
Вирджил ван Дейк написал завещание в 20 лет, опасаясь за свою жизнь
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