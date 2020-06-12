Эрик Шупо-Мотинг покинет «ПСЖ»

Камернуский нападающий «Пари Сен-Жермен» Эрик Шупо-Мотинг покинет клуб летом, по окончании контракта, сообщает RMC Sport.

По данным источника, парижский клуб не предложит форварду новый контракт, и он покинет «ПСЖ» 30 июня.

Форвард перешёл в «ПСЖ» на правах свободного агента летом 2018 года. Ранее игрок защищал цвета английского «Сток Сити», немецких «Шальке-04», «Майнца» и «Гамбурга».

В нынешнем сезоне Шупо-Мотинг провёл на поле 17 матчей во всех турнирах, стал автором пяти забитых мячей и отдал одну результативную передачу.

Из-за пандемии коронавиуса сезон в чемпионате Франции был завершён досрочно. «ПСЖ» был признан чемпионом страны.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» также не планирует продлевать контракт с Тьяго Силвой.