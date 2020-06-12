Геркус: Дзюба и «Тоттенхэм» — это не чушь. Достоверно знаю, что Моуринью его хотел

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о несостоявшемся переходе нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в «Тоттенхэм Хотспур». В феврале «Чемпионат» сообщал, что сине-бело-голубые не отпустили игрока в английский клуб.



«Я знаю, что это не чушь. Я знаю его агента – человека, который этим занимался. Знаю, что Моуринью Дзюбу хотел. Я знаю это достоверно.



Моуринью знает, кто такой Дзюба. Он отработал чемпионат мира в России в качестве комментатора Russia Today и обсуждал в том числе сборную России. Думаю, он знает очень хорошо состав сборной России.



Я не знаю всех подробностей, но вариант был. Зачем Дзюба был нужен Жозе? Забивать голы, выигрывать матчи. Думаю, Артём бы забил 10 голов за сезон, все были бы рады. Почему не отпустили? Он был нужен «Зениту». Клуб хочет выигрывать титулы. У него одна звезда, а хотят две. А как без Дзюбы? Никак. Я бы тоже сомневался – такой игрок самим нужен», — сказал Геркус в ролике на канале «Футбольный Хейт» в YouTube.

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