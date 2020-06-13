Главный тренер «Баварии»: мы смотрим на себя и хотим побеждать

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик дал комментарий в преддверии матча 31-го тура немецкой Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией».
«Мы смотрим на себя и хотим побеждать. Конечно, последние недели потребовали большого затрата сил. Но мы дозировали нагрузку таким образом, чтобы те, кто должен выйти на поле, были в состоянии показать свой лучший футбол.
«Боруссия» демонстрирует хорошую атакующую игру. Они быстро доводят мяч до завершающего удара, агрессивны без мяча, показывают хороший прессинг. Команда хорошо укомплектована, играет в красивый футбол и в этом сезоне очень успешна», — приводит слова Флика пресс-служба «Баварии» на официальном сайте клуба.
Матч «Бавария» — «Боруссия» состоится сегодня, 13 июня, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало — в 19:30 мск.
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