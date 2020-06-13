Венгер: когда я приехал, английский футбол принадлежал англичанам, сегодня — иностранцам
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, который возглавлял клуб на протяжении 22 сезонов, рассказал о ситуации в английском футболе.
«Когда я приехал, английский футбол принадлежал англичанам. Сегодня АПЛ фактически принадлежит иностранцам», — приводит слова Венгера Marca.
Специалист был главным тренером «Арсенала» с 1996 до 2018 года. Вместе с лондонской командой он завоевал 17 трофеев, включая 3 титула английской Премьер-лиги и 7 Кубков Англии. Работал в «Нагое Грампус», «Монако», «Нанси», «Канне» и «Страсбурге».
В настоящее время Арсен Венгер возглавляет отдел развития Международной федерации футбола (ФИФА).
Ранее Арсен Венгер сообщил, что не планирует возвращаться в «Арсенал».
Венгер: карантин — новый стиль жизни, к которому приходится адаптироваться. Это нелегко
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