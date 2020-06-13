Арсен Венгер: низшие лиги в Англии умирают, всё внимание сосредоточено на сохранении элиты

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о ситуации, сложившейся в низших лигах Англии из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.



«Ситуация в низших лигах беспокоит, так как кризис может серьёзно сказаться на судьбе клубов. Низшие лиги в Англии умирают, ведь всё внимание сосредоточено на сохранении элиты. Премьер-лига выживет, не беспокоюсь о ней. Но из других 92 клубов 65 потеряют деньги, а если будут проводить матчи без зрителей, то понесут более серьёзные убытки. Необходимо переосмыслить подход к проблеме, чтобы помочь этим клубам выжить. Нам нужна элита, но нужен и костяк, который даёт молодым футболистам шанс проявить себя», — приводит слова Венгера beIN Sports.

Венгер: когда я приехал, английский футбол принадлежал англичанам, сегодня — иностранцам