«Скучаю по тебе». Азмун опубликовал фото Кокорина

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун опубликовал на своей странице в «Инстаграме» скриншот, сделанный во время разговора с форвардом «Сочи» Александром Кокориным по видеосвязи.

«Скучаю по тебе», — подписал фотографию иранец.

Ранее Азмун рассказал о своём отношении к Кокорину, отметив, что российский форвард ему как старший брат. До этого Кокорин говорил, что Азмун ему как младший брат.



Азмун перешёл в петербургский «Зенит» в начале 2019 года из казанского «Рубина». Ранее иранский форвард выступал за «Ростов», а с 2014 года вызывается в сборную Ирана. В нынешнем сезоне Сердар принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

Кокорин перешёл в «Сочи» 17 февраля. В составе сочинской команды 29-летний россиянин провёл 4 матча, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Действующий контракт Александра рассчитан до 31 июля.