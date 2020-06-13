«Скучаю по тебе». Азмун опубликовал фото Кокорина

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун опубликовал на своей странице в «Инстаграме» скриншот, сделанный во время разговора с форвардом «Сочи» Александром Кокориным по видеосвязи.
«Скучаю по тебе», — подписал фотографию иранец.
Ранее Азмун рассказал о своём отношении к Кокорину, отметив, что российский форвард ему как старший брат. До этого Кокорин говорил, что Азмун ему как младший брат.
Азмун перешёл в петербургский «Зенит» в начале 2019 года из казанского «Рубина». Ранее иранский форвард выступал за «Ростов», а с 2014 года вызывается в сборную Ирана. В нынешнем сезоне Сердар принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.
Кокорин перешёл в «Сочи» 17 февраля. В составе сочинской команды 29-летний россиянин провёл 4 матча, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Действующий контракт Александра рассчитан до 31 июля.
- 13 июня 2020
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