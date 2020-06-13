«Мальорка» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 13 июня, в Пальма-де-Мальорке на стадионе «Иберостар» состоится встреча 28-го тура испанской Примеры «Мальорка» — «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Мальорка» — «Барселона».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Помогать ему будут Хуан Юсте Хименес и Абрахам Альварес Кантон. Резервный рефери — Абрахам Домингес Сервантес.

«Барселона», набрав 58 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Мальорка» (25) занимает 18-е место.

В 29-м туре Примеры «Барселона» на домашнем стадионе встретится с «Леганесом», а «Мальорка» в гостях сыграет с «Вильярреалом». Оба матча состоятся 16 июня.