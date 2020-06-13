Кристиан Эриксен забил прямым ударом с углового в полуфинале Кубка Италии с «Наполи»
Полузащитник миланского «Интера» Кристиан Эриксен стал автором первого гола в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии с «Наполи». 28-летний датский футболист отправил мяч в ворота неаполитанцев на второй минуте прямым ударом с углового.
Встреча «Наполи» — «Интер» сейчас проходит на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе. К 25-й минуте счёт 1:0 в пользу гостей. На «Чемпионате» доступна текстовая-онлайн трансляция матча.
В первой встрече 1/2 финала Кубка Италии, которая состоялась в Милане на арене «Сан-Сиро» 12 февраля, победу одержал «Наполи» — 1:0. Автором единственного гола стал хавбек гостей Фабиан Руис.
Победитель противостояния «Наполи» — «Интер» выйдет в финал турнира, где встретится с туринским «Ювентусом».
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