Марио Балотелли: хватит спрашивать, пойду я на тренировку или нет

Итальянский нападающий «Брешии» Марио Балотелли обратился к тем, кто задаёт ему вопросы по поводу тренировок с командой.

«Хватит спрашивать, пойду я на тренировку или нет. Я всегда хожу. Клянусь вам, хватит. Если вы хотите знать, тренируюсь ли я, приходите сюда. У меня до воскресенья по две тренировки — утром и днём. Приходите и сами увидите», — приводит слова Балотелли Goal.

«Брешия» готовится подать в суд на Балотелли, а также его агента Мино Райолу. Ранее сообщалось, что Балотелли отказал «Брешии» в расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Клуб направил форварду документ, извещающий о том, что он уволен.

Утверждалось, что причиной стал отказ Марио от физических тестов, которые игроки обязаны проходить после длительных перерывов. Сообщалось также, что футболист не тренируется с командой. Сам Марио заявлял, что не появлялся на тренировках из-за болезни и даже выслал в офис «Брешии» справку о своей нетрудоспособности.



Итальянец выступает в составе «Брешии» с лета 2019 года. Нападающий принял участие в 19 матчах Серии А, в которых забил 5 голов.