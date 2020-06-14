Егор Бабурин рассказал о самом запоминающемся матче за «Ростов»

Голкипер «Ростова» Егор Бабурин рассказал о подготовке к возобновлению сезона в РПЛ и самом запоминающемся матче за ростовский клуб.
«Работаю в общей группе с вратарями, с каждым днём чувствую себя увереннее. Благодарен нашим физиотерапевтам, врачам и тренерам. От того, какие сейчас упражнения и какая нагрузка на нас, многое зависит. Соскучился по матчам и тренировкам.
Самый запоминающийся матч? Определенно, дебютный, с «Рубином». Очень важно было сыграть и добиться хорошего результата. Во-вторых, когда играешь с командой, из которой только-только перешёл, есть определённый интерес. В-третьих, это один из самых посещаемых домашних матчей «Ростова». Была потрясающая атмосфера, поэтому он мне очень запомнился», — приводит слова Бабурина пресс-служба «Ростова».
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