Оливье Жиру запутался в сетке на тренировке «Челси». Видео

Лондонский «Челси» на своей странице в «Твиттере» опубликовал видео забавного эпизода, произошедшего с нападающим Оливье Жиру на тренировке.
Футболисты лондонской команды тренировались, перебрасывая мяч через волейбольную сетку. Жиру дважды попытался исполнить бисеклету, однако у него ничего не вышло. После второй неудачной попытки французский форвард со злости пнул сетку и запутался в ней. «Иногда этому просто не суждено случиться… Невезучий Оливье Жиру», — подписала видео пресс-служба «Челси».
Напомним, «Челси» продлил контракт с французским нападающим. Новое соглашение между Жиру и английским клубом будет действовать до лета 2021 года.
Жиру перешёл в «Челси» из «Арсенала» в январе 2018 года. Сумма трансфера составила € 17 млн. В нынешнем сезоне 33-летний форвард провёл девять матчей в АПЛ и забил два мяча.
- 14 июня 2020
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