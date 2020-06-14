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«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче, Н'Жье оформил дубль

«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче, Н'Жье оформил дубль
Футбол / РПЛ 0

«Динамо» одержало крупную победу со счётом 4:1 в товарищеском матче со «Спартаком», сообщил главный тренер бело-голубых Кирилл Новиков на своей странице в «Инстаграме». Встреча проходила в закрытом режиме.

В составе «Динамо» голы забивали Сергей Паршивлюк, Кирилл Панченко и Клинтон Н'Жье, который оформил дубль. У «Спартака» — Джордан Ларссон.

7 июня «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в Черкизово. На 50-й минуте «Динамо» открыло счёт — после аута Артур Юсупов отдал пас Кириллу Панченко на линию штрафной, и форвард бело-голубых нанёс точный удар в угол. На 76-й минуте «Локомотив» сравнял счёт благодаря автоголу Владимира Рыкова.

В настоящее время Российская Премьер-Лига из-за угрозы распространения коронавируса приостановлена. Возобновление турнира запланировано на 19 июня. Первый матч после рестарта «Спартак» проведёт на выезде с «Арсеналом», «Динамо» в гостях встретится с «Краснодаром».

Автогол Рыкова спас «Локомотив» от поражения в товарищеском матче с «Динамо»
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