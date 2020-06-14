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«Реал» обыграл «Эйбар» в матче чемпионата Испании

«Реал» обыграл «Эйбар» в матче чемпионата Испании
Футбол / Испания 0

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Реал» со счётом 3:1 обыграл «Эйбар». Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано». Обслуживал матч арбитр Гуильермо Куадра Фернандес. Ему ассистировали судьи на линиях Теодоро Собрино Маган и Хуан Хосе Лопес Мир.

Счёт был открыт в начале встречи. На 4-й минуте автором забитого мяча стал Тони Кроос. На 30-й минуте преимущество «Королевского клуба» упрочил Серхио Рамос, ему ассистировал Эден Азар. Через несколько минут счёт до крупного довёл Марсело. Во втором тайме Бигас сократил разрыв в счёте с передачи Пабло де Бласиса.

«Реал», набрав 59 очков, занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Эйбар» (27) — на 16-м месте. В следующем туре «Реал» дома 18 июня примет «Валенсию».

Испания - Примера. 28-й тур
14 июня 2020, воскресенье. 20:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 1
Эйбар
Эйбар
1:0 Кроос – 4'   2:0 Рамос – 30'   3:0 Марсело – 37'   3:1 Бигас – 60'
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