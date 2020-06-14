«Реал» обыграл «Эйбар» в матче чемпионата Испании
В матче 28-го тура чемпионата Испании «Реал» со счётом 3:1 обыграл «Эйбар». Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано». Обслуживал матч арбитр Гуильермо Куадра Фернандес. Ему ассистировали судьи на линиях Теодоро Собрино Маган и Хуан Хосе Лопес Мир.
Счёт был открыт в начале встречи. На 4-й минуте автором забитого мяча стал Тони Кроос. На 30-й минуте преимущество «Королевского клуба» упрочил Серхио Рамос, ему ассистировал Эден Азар. Через несколько минут счёт до крупного довёл Марсело. Во втором тайме Бигас сократил разрыв в счёте с передачи Пабло де Бласиса.
«Реал», набрав 59 очков, занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Эйбар» (27) — на 16-м месте. В следующем туре «Реал» дома 18 июня примет «Валенсию».
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