Перес поздравил Бэйла с 250-м матчем за «Реал»
Валлийский вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл сегодня провёл 250-й матч в футболке «сливочных».
В матче с «Эйбаром» (3:1) Бэйл вышел на поле на 61-й минуте, заменив Родриго. После матча валлийца поздравил президент «Реала» Флорентино Перес, который вручил футболисту майку с его фамилией и номером 250. Видео опубликовано в «Твиттере» мадридского клуба.
Бэйл сыграл за «Реал» 250 матчей, в которых забил 105 голов и отдал 68 результативных передач. В нынешнем сезоне вингер провёл за «Реал» 15 матчей в чемпионате Испании, забив 2 мяча и отдав 2 результативные передачи.
Валлиец перешёл в «Реал» из «Тоттенхэм Хотспур» в 2013 году за € 101 млн. Контракт футболиста с мадридцами действителен до лета 2022 года.
«Реал» обыграл «Эйбар» в матче чемпионата Испании
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