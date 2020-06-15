Саутгейт оценил шансы Англии заиграть Холанда в национальной сборной

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал возможность заиграть в юном возрасте звёздного норвежского форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, родившегося в Лидсе и имеющего второе гражданство Великобритании.

«Очевидно, в то время в младших возрастных группах Холанда не было бы на моём радаре, потому что, когда он ворвался во взрослый футбол, он уже был заигран в норвежской молодёжной системе. Мы принимаем футболистов в раннем возрасте, но мы не были бы заинтересованы в нём, когда он был ещё в Йоркшире, это точно.

Мы всегда пытаемся отслеживать такие случаи, но я думаю, что в этом случае он был связан довольно рано со сборной Норвегии, и я думаю, что такие игроки, как он, совершенно точно понимают, где они хотят играть. Он чувствует ту преданность стране, в которой он сейчас играет, и мы всегда очень уважительно относились к этому.

Решение заиграть его за сборную Англии принесло бы больше проблем, чем пользы – 100%. Думаю, что 70% игроков Англии могут играть за более чем одну страну, так как исторически это были другие британские нации.

Теперь гораздо больше может претендовать на одну из африканских стран или стран Карибского бассейна, другие части Европы. По мере того, как мир становится всё более скоротечным, мы с большей готовностью сталкиваемся с этой конкуренцией, поэтому мы определенно осознаем это — через молодёжные команды идут лишь к основной сборной этой же страны», — приводит слова Саутгейта Independent.