Известный карикатурист представил драгоценные моменты сборной России на ЧМ-2018

Известный карикатурист Омар Момани представил четыре «драгоценных момента» национальной команды России на домашнем чемпионате мира 2018 года.

Омар изобразил празднование нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, сейв голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в матче с Испанией, радость хавбка «Валенсии» Дениса Черышева после забитого мяча в ворота Хорватии, а также гол защитника «армейцев» Марио Фернандеса, который позволил команде Станислава Черчесова довести встречу с хорватами до серии пенальти.

Изображение можно посмотреть на странице сборной России в «Инстаграме».

Напомним, на ЧМ-2018 российские футболисты дошли до четвертьфинала, где уступили сборной Хорватии в серии послематчевых пенальти. Основное время матча завершилось со счётом 1:1, дополнительное — со счётом 2:2.