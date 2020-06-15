Икер Касильяс снял свою кандидатуру с выборов президента испанской федерации футбола

Бывший вратарь мадридского «Реала» и «Порту» Икер Касильяс не примет участия в выборах президента федерации футбола Испании.



Футболист принял участие снять свою кандидатуру с выборов, о чём сообщил в своём «твиттере». Главным претендентом на пост остаётся нынешний глава организации Луис Рубиалес.



«Я хотел честного, прозрачного и настоящего избирательного процесса, но выбор был сделан в пользу другого пути», — написал Икер.



Касильяс защищал цвета «Реала» с 1998 по 2015 год, после чего перешёл в «Порту». Икер — чемпион мира (2010), чемпион Европы (2008, 2012) в составе сборной Испании, трёхкратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала» (2000, 2002, 2014). В феврале 2020 года вратарь завершил карьеру по состоянию здоровья.

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